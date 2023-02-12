Певица Слава обрушилась на Собчак и Земфиру*

Анастасия Сланевская, известная публике под псевдонимом Слава, в микроблоге обругала Ксению Собчак, которая выступила в защиту Земфиры*. Сланевская назвала и певицу, и журналистку «предателями и лицемерами».
Она посоветовала вспомнить, когда рок-звезда дала свой последний концерт в России перед отъездом и заработала на россиянах. Как пишет ФАН, Земфира* дала концерты в Москве 24 и 26 февраля прошлого года. До этого она не выступала в столице шесть лет. А Собчак, по мнению исполнительницы, «бегает по границам».
«Трусы, а, самое главное, юзают людей, зарабатывают на их душах и доверии и *** (убегают), гневно заявила — возмутилась Сланевская в соцсетях.
Осенью российская певица Слава похвасталась новым автомобилем Mercedes V300, который приобрела у официальных дилеров до ухода немецкой компании из России.
*Признана в России иноагентом