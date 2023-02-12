Бледанс высказалась по поводу введенных против нее санкций

Эвелина Бледанс вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса в январе попала в санкционный список украинских властей.

Попавшим в этот список артистам и телеведущим запрещен въезд на территорию Украины, а также ведение там какой-либо деятельности.

Эвелина прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами АИФ. Актриса объяснила, что эти ограничения не могут повлиять на ее жизнь – посещать Украину она не планировала, работать там – тоже.

«Я сейчас на Бали на ретрите, работаю над душой и телом. В Украину не собираюсь. Все эти истории со списками… Что, кому-то нечем заняться?» – спросила она.