В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту

Бледанс высказалась по поводу введенных против нее санкций

Эвелина Бледанс вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса в январе попала в санкционный список украинских властей.

Бледанс высказалась по поводу введенных против нее санкций
© РИА Новости

Попавшим в этот список артистам и телеведущим запрещен въезд на территорию Украины, а также ведение там какой-либо деятельности.

Эвелина прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами АИФ. Актриса объяснила, что эти ограничения не могут повлиять на ее жизнь – посещать Украину она не планировала, работать там – тоже.

«Я сейчас на Бали на ретрите, работаю над душой и телом. В Украину не собираюсь. Все эти истории со списками… Что, кому-то нечем заняться?» – спросила она.

Ранее концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал ситуацию с внесением исполнителя в санкционный список Канады. В Канаде Билан выступать пока не собирался и без санкций. Так что, по словам Бушуева, они никак не могут повлиять на концертную деятельность артиста.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители