Бледанс высказалась по поводу введенных против нее санкций
Эвелина Бледанс вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса в январе попала в санкционный список украинских властей.
Попавшим в этот список артистам и телеведущим запрещен въезд на территорию Украины, а также ведение там какой-либо деятельности.
Эвелина прокомментировала ситуацию в беседе с журналистами АИФ. Актриса объяснила, что эти ограничения не могут повлиять на ее жизнь – посещать Украину она не планировала, работать там – тоже.
«Я сейчас на Бали на ретрите, работаю над душой и телом. В Украину не собираюсь. Все эти истории со списками… Что, кому-то нечем заняться?» – спросила она.
Ранее концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал ситуацию с внесением исполнителя в санкционный список Канады. В Канаде Билан выступать пока не собирался и без санкций. Так что, по словам Бушуева, они никак не могут повлиять на концертную деятельность артиста.