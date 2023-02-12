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1 час назад

Захарова написала слова для новой песни Успенской

Ирина Лебедева

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ написала слова для новой песни певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной «Мольба». Музыку к этому произведению представили Марал Якшиева и Брендон Стоун.

Захарова написала слова для новой песни Успенской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Телеграм-канале Захарова рассказала, что знакома с Успенской уже несколько лет. Тогда певица прилагала все усилия, чтобы спасти дочь. И Захарова написала для нее первую песню. Теперь же, когда Татьяна начала новую жизнь, и мать с дочерью выступают вместе, родились слова второй.

«Я познакомилась с ними пару лет назад. Наше совместное творчество началось не на радостной ноте, честно говоря. Тогда Люба спасала Таню, которая переживала, надеюсь, самый худший период в своей жизни. Люба боролась за нее отчаянно, вытаскивала ее всеми возможными и невозможными способами.

Тогда появилась наша первая с Любой песня «Я слишком тебя любила». Но надежда, пусть и робкая, что когда-нибудь они смогут спеть с Таней дуэтом, во мне зародилась.

И вот этот долгожданный дуэт. Эта боль и радость матери и дочери, их переживания и вера, любовь как она есть», - написала Мария.

ТАСС информирует, что «дипломат уже не первый раз становится автором песен. Песни на стихи Марии Захаровой исполняли также Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган»..

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала в своем Telegram-канале об участии в создании нового трека Люси Чеботиной под названием JUNE SONG.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Мария Захарова,Александр Коган,Максим Фадеев,МИД России,
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