Захарова написала слова для новой песни Успенской

В Телеграм-канале Захарова рассказала, что знакома с Успенской уже несколько лет. Тогда певица прилагала все усилия, чтобы спасти дочь. И Захарова написала для нее первую песню. Теперь же, когда Татьяна начала новую жизнь, и мать с дочерью выступают вместе, родились слова второй.