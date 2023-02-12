В Белграде отменен концерт группы «Ляпис Трубецкой»

Концерт белорусской группы «Ляпис Трубецкой», который должен был состояться в Белграде 12 февраля, отменен. Эта информация размещена на сайте местного Дома Молодежи.

Однако сербский портал N1 информирует , что накануне сербское националистическое движение «Двери српске» потребовало отменить концерт белорусской панк-рок-группы, утверждая, что группа поет о ненависти к России.

Организация направила заявление в адрес властей города, в котором Михалок назван «врагом России и сторонником киевского Майдана». «Двери» осудили «злоупотребление музыкой и культурой в военных целях» и оценили концерты, на которых поют о ненависти к России, как «последнее, что нужно Белграду и Сербии на данный момент».