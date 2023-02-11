Рената Литвинова открыла интернет-магазин

Рената Литвинова в социальных сетях недавно сообщила, что у них с Земфирой* теперь есть собственный магазин. Об этом актриса написала в Телеграм-канале.

Фото: Телеграм Телеграм

«Открыли мы свой магазин - будут новые наименования, наряды, майки и «секреты»», - проинформировала звезда подписчиков.

В магазине предлагаются книги с автографом Литвиновой (30 000 рублей), ее рисунки (15 000 рублей), постеры с ее же автографом (5 000 рублей) , футболки с тематическим принтом (3000 тысячи рублей). Цены указаны в российских деньгах.

В СМИ и социальных сетях, пишет портал prozvezd, началось обсуждение этой истории. Многие фолловеры предполагают, что актриса ищет способ дополнительного заработка и собственной раскрутки.

Ранее актриса кино и театра Рената Литвинова опубликовала фотографию с певицей Земфирой. Обе находились в Париже на премьерном показе моноспектакля «Кактус». Заслуженная артистка РФ является постановщиком пьесы. Она снята по мотивам одноименного клипа Земфиры.