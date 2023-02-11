Рэпера Radiy заподозрили в в крупном мошенничестве

В Санкт-Петербурге ОМОН арестовал 32-летнего предпринимателя и рэпера Радия Шигабетдинова, известного публике под псевдонимом Radiy. Мужчину забрали прямо из его квартиры в элитном жилом комплексе «Остров».

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Его подозревают в том, что он обогатился за счет обманутых инвесторов. Шигабетдинов также занимался продажей комплектующих для квадрокоптеров и другой техники, - рассказывает 5 Канал.

Ольга Бузова и Радий Шигабетдинов были вместе после того, как артистка рассталась с Давидом Манукяном. В 2021 году пара была замечена на отдыхе в Крыму. Но продолжения их отношения не имели.