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28 минут назад

Рэпера Radiy заподозрили в в крупном мошенничестве

Ирина Лебедева

В Санкт-Петербурге ОМОН арестовал 32-летнего предпринимателя и рэпера Радия Шигабетдинова, известного публике под псевдонимом Radiy. Мужчину забрали прямо из его квартиры в элитном жилом комплексе «Остров».

Рэпера Radiy заподозрили в в крупном мошенничестве
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Его подозревают в том, что он обогатился за счет обманутых инвесторов. Шигабетдинов также занимался продажей комплектующих для квадрокоптеров и другой техники, - рассказывает 5 Канал.

Ольга Бузова и Радий Шигабетдинов были вместе после того, как артистка рассталась с Давидом Манукяном. В 2021 году пара была замечена на отдыхе в Крыму. Но продолжения их отношения не имели.

Ранее светская львица Мария Погребняк объяснила, почему телеведущая Ольга Бузова за несколько лет после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым так и не нашла надежного спутника жизни.

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