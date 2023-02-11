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16 минут назад

Григорий Лепс отказался выступить в США

Илья Родин

Популярный певец Григорий Лепс категорически отказался выступать с концертами в США, несмотря на то, что в Штатах были отменены введенные против него ограничительные меры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Григорий Лепс отказался выступить в США
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на днях Минфин США снял все рестрикции с исполнителя.

По данным канала, влиятельные представители индустрии развлечений обратили внимание на удаление Лепса из черных списков и обратились к менеджеру артиста.

Продюсер певца ответил решительным отказом. Он подчеркнул, что Лепс «в США и к подобным врагам не поедет - даже за очень кругленькую сумму».

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Уточняется, что кроме «идеологической подоплеки» за отказом певца стоит чрезвычайная загруженность певца. В его планах значится, в частности, тур по России и Средней Азии.

Ранее сообщалось, что Лепс заявил о переменах в личной жизни. Он пояснил, что у него появилось «новое увлечение».

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Казначейство США,
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