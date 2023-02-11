Григорий Лепс отказался выступить в США

Популярный певец Григорий Лепс категорически отказался выступать с концертами в США, несмотря на то, что в Штатах были отменены введенные против него ограничительные меры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что на днях Минфин США снял все рестрикции с исполнителя.

По данным канала, влиятельные представители индустрии развлечений обратили внимание на удаление Лепса из черных списков и обратились к менеджеру артиста.

Продюсер певца ответил решительным отказом. Он подчеркнул, что Лепс «в США и к подобным врагам не поедет - даже за очень кругленькую сумму».

Уточняется, что кроме «идеологической подоплеки» за отказом певца стоит чрезвычайная загруженность певца. В его планах значится, в частности, тур по России и Средней Азии.