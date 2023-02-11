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1 час назад

Оказавшаяся в пансионате для пожилых Выходцева попросила о помощи

Ирина Лебедева

Осенью прошлого года Инна Выходцева, звезда кинофильмов «Москва слезам не верит», «Мёртвые души», «Родня», Служебный роман» и других перестала выходить на связь с друзьями и коллегами. Позднее 88-летнюю актрису нашли в НИИ имени Склифосовского, куда она попала с отравлением. Затем представители Гильдии актеров кино сообщили, что актрису перевели в Дом ветеранов сцены.

Оказавшаяся в пансионате для пожилых Выходцева попросила о помощи
Фото: Кино-Театр. руКино-Театр. ру

Незадолго до этих событий одинокая Инна Николаевна прописала в своей двухкомнатной квартире мужчину по имени Евгений, которого называла своим племянником. Ранее ее друзьям этот человек известен не был.

Накануне друзья Выходцевой все-таки смогли с ней пообщаться. По результатам разговора было принято решение попросить Гильдию актеров дать официальное объяснение, что именно происходит в судьбе пожилой звезды, - пишет портал prozvezd.

«Я погибаю, я погибаю. У меня здесь ничего нет кроме паспорта. Помогите мне. Я очень хочу съездить на Ваганьковское кладбище к моему Леве (покойный муж актрисы, актер Лев Поляков) Так давно не была у него на могиле. Но у меня здесь ничего нет. В чем я поеду?» — плакала Выходцева.

Подруга Выходцевой Алла Вейкина рассказала журналистам о своем видении случившегося.

«Инна, с которой мы созванивались несколько раз на день, перестала выходить на связь. Сейчас она рассказывает, что у нее ничего нет. Но я сама живу в Доме ветеранов сцены вот уже 15 лет, и у меня никто ничего не отнимал, наоборот, я снабжена всем необходимым. Сюда я пришла по своей воле, а Инну просто кто-то решил насильно лишить квартиры», — считает она.

Известный адвокат Сергей Гроза считает, что друзьям актрисы следует немедленно взять ситуацию под контроль, а то и обращаться в правоохранительные органы.

Шоу-бизнес,Инна Выходцева,Лев Поляков,
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