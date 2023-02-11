Оказавшаяся в пансионате для пожилых Выходцева попросила о помощи

«Инна, с которой мы созванивались несколько раз на день, перестала выходить на связь. Сейчас она рассказывает, что у нее ничего нет. Но я сама живу в Доме ветеранов сцены вот уже 15 лет, и у меня никто ничего не отнимал, наоборот, я снабжена всем необходимым. Сюда я пришла по своей воле, а Инну просто кто-то решил насильно лишить квартиры», — считает она.