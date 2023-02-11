Дочери Шукшина выиграли суд у театра Бабкиной

Ольга и Екатерина, старшие дочери писателя Василия Шукшина выиграли суд у театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Шукшины вменяли театру нарушение их исключительных авторских прав на произведение отца «Калина красная». Они потребовали компенсацию, поскольку состоялось уже восемь показов спектаклей.

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Более того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что билеты на спектакль продавались в тот период, когда у театра закончилась лицензия, - рассказывает 5 Канал.

Басманный суд Москвы вынес решение, согласно которому сестрам должна быть выплачена компенсация. 255 тысяч рублей надлежит получить Екатерине Шукшиной и 385 тысяч – ее сестре Ольге. Решение о запрете спектакля «Калина красная» пока не принималось.

Младшая дочь известного писателя – Мария Шукшина – играет в этом спектакле. Как ранее она рассказывала журналистам, сестры не посвящали ее в детали конфликта.