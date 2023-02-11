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1 час назад

Дочери Шукшина выиграли суд у театра Бабкиной

Ирина Лебедева

Ольга и Екатерина, старшие дочери писателя Василия Шукшина выиграли суд у театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Шукшины вменяли театру нарушение их исключительных авторских прав на произведение отца «Калина красная». Они потребовали компенсацию, поскольку состоялось уже восемь показов спектаклей.

Дочери Шукшина выиграли суд у театра Бабкиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что билеты на спектакль продавались в тот период, когда у театра закончилась лицензия, - рассказывает 5 Канал.

Басманный суд Москвы вынес решение, согласно которому сестрам должна быть выплачена компенсация. 255 тысяч рублей надлежит получить Екатерине Шукшиной и 385 тысяч – ее сестре Ольге. Решение о запрете спектакля «Калина красная» пока не принималось.

Младшая дочь известного писателя – Мария Шукшина – играет в этом спектакле. Как ранее она рассказывала журналистам, сестры не посвящали ее в детали конфликта.

Ольга Шукшина, комментируя ситуацию, заявляла, что инициировало процесс Российское авторское общество.

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