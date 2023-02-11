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1 час назад

Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России

Lenta.ru

Дочь народного артиста Александра Филиппенко сообщила, что отец покинул театр Моссовета и уехал из России в Вильнюс из-за своей политической позиции. Об этом она рассказала телеканалу телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, актеру начали отказывать в организации выступлений после того, как Филиппенко опубликовал в своих соцсетях фотографию в вышиванке, вспомнив о гастролях в Киеве. В ноябре театр Моссовета не возобновил с ним контракт, добавила она.

Народный артист Александр Филиппенко уехал из России

Ранее Филиппенко прокомментировал агентству свой уход из труппы театра Моссовета. Он заявил, что решение театра не продлевать с ним контракт было плановым и заранее согласовано с руководством. По его словам, сейчас в спектакли с его участием введены артисты из второго состава.

Шоу-бизнес,Александр Филиппенко,
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