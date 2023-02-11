Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России

Дочь народного артиста Александра Филиппенко сообщила, что отец покинул театр Моссовета и уехал из России в Вильнюс из-за своей политической позиции. Об этом она рассказала телеканалу телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

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По ее словам, актеру начали отказывать в организации выступлений после того, как Филиппенко опубликовал в своих соцсетях фотографию в вышиванке, вспомнив о гастролях в Киеве. В ноябре театр Моссовета не возобновил с ним контракт, добавила она.