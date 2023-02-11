Телеведущая Ксения Алферова улетела на Мальдивы

Актриса и телеведущая Ксения Алферова улетела отдыхать на Мальдивы. В соцсетях она не скрывает радости от поездки и восторга от того, что видит вокруг себя.
Алферова написала, что устала и поэтому отправилась отдыхать на Мальдивы. Телеведущую восхитило все, что она увидела вокруг себя.
«Не устаю удивляться. Одних только рыб такое количество. И все разные, и такие красивые. И так цвета соединены, и узоры, что человек не додумался бы!», - написала Алферова.
Подписчики оценили публикованные в соцсетях фото Алферовой и закидали комплиментами.