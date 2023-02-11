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16 минут назад

Телеведущая Ксения Алферова улетела на Мальдивы

runews24.ru

Актриса и телеведущая Ксения Алферова улетела отдыхать на Мальдивы. В соцсетях она не скрывает радости от поездки и восторга от того, что видит вокруг себя.

Телеведущая Ксения Алферова улетела на Мальдивы
Фото: ТАССТАСС

Алферова написала, что устала и поэтому отправилась отдыхать на Мальдивы. Телеведущую восхитило все, что она увидела вокруг себя.

«Не устаю удивляться. Одних только рыб такое количество. И все разные, и такие красивые. И так цвета соединены, и узоры, что человек не додумался бы!», - написала Алферова.

Подписчики оценили публикованные в соцсетях фото Алферовой и закидали комплиментами.

Шоу-бизнес,Ксения Алферова,
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