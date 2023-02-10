Джигана заметили с фингалом в столичной клинике

После затяжного отдыха Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Москву, но без приключений не обошлось. Эту неделю поклонники семейства знатно нервничали, ведь супруга рэпера перестала появляться в сторис и публиковать новый контент.
Наконец-то Самойлова вышла на связь, правда со словами:
«Очень прошу, ни о чем не спрашивайте».
Вскоре она поспешила объясниться и заявила, что просто все четверо детей заболели. Но, вероятно, не это стало главной причиной затишья в блоге: Super стало известно, что Джиган сейчас находится в одной из столичных клиник.
В распоряжении нашего издания оказалось фото, на котором Денис трапезничает в больничной столовой, а на лице его красуется большущий фингал. Кто так расписал лицо рэперу и что происходит в звездном семействе — загадка. Надеемся, что это не «поцелуй» на прощанье от той самой медузы и не повторение грустной мартовской истории 2020 года.