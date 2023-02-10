Джигана заметили с фингалом в столичной клинике

После затяжного отдыха Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Москву, но без приключений не обошлось. Эту неделю поклонники семейства знатно нервничали, ведь супруга рэпера перестала появляться в сторис и публиковать новый контент.

Фото: youtube youtube

Наконец-то Самойлова вышла на связь, правда со словами:

«Очень прошу, ни о чем не спрашивайте».

Вскоре она поспешила объясниться и заявила, что просто все четверо детей заболели. Но, вероятно, не это стало главной причиной затишья в блоге: Super стало известно, что Джиган сейчас находится в одной из столичных клиник.

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