Алеся Кафельникова снялась в мини-платье без нижнего белья

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Kafelnikova_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Kafelnikova_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алеся Кафельникова опубликовала фотографию в новом откровенном черном мини-платье. На фотографии она позировала без нижнего белья.

В конце декабря Алеся Кафельникова опубликовала фото в красном бикини. Внимательные поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру модели и раскритиковали ее. По их мнению, Алеся увеличила себе грудь или умело использует фотошоп.

Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, об этом Алеся говорила в личном блоге.