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1 час назад

Дочь Евгения Кафельникова снялась в мини-платье без нижнего белья

Газета.Ru

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алеся Кафельникова снялась в мини-платье без нижнего белья
Фото: Kafelnikova_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Kafelnikova_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алеся Кафельникова опубликовала фотографию в новом откровенном черном мини-платье. На фотографии она позировала без нижнего белья.

В конце декабря Алеся Кафельникова опубликовала фото в красном бикини. Внимательные поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру модели и раскритиковали ее. По их мнению, Алеся увеличила себе грудь или умело использует фотошоп.

Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, об этом Алеся говорила в личном блоге.

Ранее сообщалось, что дочь Евгения Кафельникова показала фигуру в купальнике с разрезами.

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