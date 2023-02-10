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29 минут назад

Подольская высмеяла слухи о романе с Пресняковым во время его брака с Орбакайте

Газета.Ru

Певица Наталья Подольская в беседе с kp.ru отреагировала на слухи о том, что была любовницей Владимира Преснякова во время брака музыканта с Кристиной Орбакайте.

Подольская прокомментировала слухи о романе с Пресняковым во время его брака с Орбакайте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка увидела статью в СМИ, в которой утверждалось, что она разрушила первый брак возлюбленного.

«Дорогие журналисты пропустили еще одну жену. Когда Володя разошелся с Кристиной, мне было примерно 13», — высмеяла слухи Подольская.

У Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте был фактический брак около десяти лет — звезды расстались в 1996 году. В 2001 году Пресняков женился на модельере Елене Ленской, брак продлился пять лет. С 2010 года женат на Наталье Подольской.

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