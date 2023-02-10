Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что не собирается уезжать из страны после снятия спектаклей с ее участием в «Современнике» . Как сообщает «Абзац», она прокомментировала предложения покинуть Россию строчками из песни группы «ДДТ».

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«Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, (чтобы — прим. ред.) отсюда тикать», — сказала она.

Ахеджакова добавила, что уже слишком долго живет в России и убеждена в том, что ей стоит «пережить» все случившееся с ней дома.