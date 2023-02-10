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56 минут назад

Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»

Никита Бородкин

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что не собирается уезжать из страны после снятия спектаклей с ее участием в «Современнике» . Как сообщает «Абзац», она прокомментировала предложения покинуть Россию строчками из песни группы «ДДТ».

Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это моя "родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, (чтобы — прим. ред.) отсюда тикать», — сказала она.

Ахеджакова добавила, что уже слишком долго живет в России и убеждена в том, что ей стоит «пережить» все случившееся с ней дома.

Напомним, что накануне актриса подтвердила, что последний спектакль с ее участием в московском театре «Современник» «Игра в джин» заменен. По ее словам, причиной отмены спектакля стало некое распоряжение департамента культуры.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,
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