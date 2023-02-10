У отца Киркорова отнялась нога

90-летний певец и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров заболел еще месяц назад. Об этом его друг рассказал в беседе с kp.ru.
По словам приятеля артиста, Киркоров начал жаловаться на самочувствие, когда находился в Адлере. После этого он попал в больницу, где провел около месяца.
«Легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. В легких скопилась жидкость, врачи решили отправить Бедроса в Москву, на дальнейшее лечение. Но в больницу он сразу не лег, за ним присматривала дома сиделка», — рассказал друг исполнителя.
Сейчас Киркоров находится под присмотром медиков в Москве.
Накануне СМИ сообщили, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь. После этого певца доставили в московскую больницу.