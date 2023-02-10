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24 минуты назад

Волочкова получила открытую травму во время выступления

Никита Бородкин

Балерина Анастасия Волочкова получила открытую травму во время выступления. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она рассказала, что ударилась о край металлической конструкции.

Волочкова получила открытую травму ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам танцовщицы, после удара у нее сильно заболела нога и пошла кровь. Медики диагностировали у нее открытую травму голени.

Накануне Волочкова выступала в шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» вместе с художницей и певицей Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с «пьяным» интервью балерине не удалось собрать на шоу полный зал зрителей.

В конце января танцовщица пожаловалась на обострение старой травмы. Во время отдыха на Мальдивах у нее усилились боли в области паха, из-за чего она потеряла возможность садиться на шпагат. Врач Максим Королев заявлял, что причиной боли может быть разрыв приводящей мышцы бедра.

Шоу-бизнес,Максим Королев,Анастасия Волочкова,
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