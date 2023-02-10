Волочкова получила открытую травму ноги

Балерина Анастасия Волочкова получила открытую травму во время выступления. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она рассказала, что ударилась о край металлической конструкции.

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По словам танцовщицы, после удара у нее сильно заболела нога и пошла кровь. Медики диагностировали у нее открытую травму голени.

Накануне Волочкова выступала в шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» вместе с художницей и певицей Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с «пьяным» интервью балерине не удалось собрать на шоу полный зал зрителей.