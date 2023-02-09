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10 часов назад

Сильно затруднилось дыхание: Бедроса Киркорова снова госпитализировали

Российская Газетаиещё 17

90-летнему народному артисту России Бедросу Киркорову вновь вызвали скорую помощь - после того, как артист почувствовал себя плохо.

Сильно затруднилось дыхание: Бедроса Киркорова снова госпитализировали
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как стало известно Mash, к отцу Филиппа Киркорова медики приехали после звонка сиделки певца: "У Бедроса Филипповича сильно затруднилось дыхание и упало давление". По информации ресурса, симптомы не проходят у артиста уже второй день, "а терапевт диагностировал бронхит".

При этом, по словам всё той же сиделки, последнее обследование показало, "что в правом лёгком Киркорова-старшего скопилось до литра жидкости".

В конце января сообщалось, что у Бедроса Киркорова диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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