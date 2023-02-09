Певец Филипп Киркоров показал подписчикам свою внешность после пластической операции. Комментаторы раскритиковали артиста, сравнив его с народной артисткой России Ириной Аллегровой и ее коллегой Аллой Пугачевой.

Музыкант опубликовал превью клипа к песне «Если ты уйдешь». Артиста сняли за стеклом с линзами голубого цвета. Также поп-король предстал перед камерами блондином. Плюс ко всему длинные волосы были уложены волнами.

Пользователям Сети не понравились преображения звезды, из-за чего они сравнили Киркорова с Аллегровой и Пугачевой.

prt scr instagram .com (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @fkirkorov

«Сначала подумал, Аллегрова, потом пригляделся — [певец Игорь] Николаев, и только потом понял, что Алла Борисовна»;



«Бородатая женщина? Где-то я уже это видела», — отметили они.