«На почве политики»: комик Святослав Ещенко рассказал о разводе с женой

Комик Святослав Ещенко развелся со своей супругой уже пять лет назад. У пары был подписан брачный контракт, на котором настояла жена артиста, так как не доверяла ему.

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Ещенко признался, что они в последние годы сильно ругались. Кроме того, Ирина была уверена, что у ее мужа на стороне всегда кто-то есть. В какой-то момент к родителям подошел их сын и попросил развестись, так как их постоянная ругань надоела, в первую очередь, ему.

Ирина предъявляла Святославу претензии по поводу того, что он на гастролях ей изменяет. Он пытался объяснить, что это невозможно, так как он физически очень устает, но она не верила.

За последний год у них вспыхнул еще один конфликт – на почве политики. Судя по всему, у супругов противоположные мнения по поводу ситуации в мире. Именно поэтому он не может общаться с их сыном – женщина настраивает ребенка против него.