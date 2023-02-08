Орлова рассказала о самочувствии после рождения ребенка

Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии после рождения ребенка. Несколько дней назад у нее родилась девочка. Это второй ребенок у 45-летней телеведущей.
О появлении малышки на свет Ольга Орлова сообщила 6 февраля. Девочку назвали Аней.
По словам ведущей, последующие дни были для нее непростыми. Она пожаловалась на самочувствие после родов.
"Вижу, что все мне пишут. Не могу ответить, потому что вчера было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, я на уколах", - сообщила она в социальных сетях.
Ольга добавила, что новорожденная чувствует себя хорошо. Сама она рассчитывает, что ее самочувствие в скором времени улучшится.