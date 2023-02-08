В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Анну Большову не признали подозреваемой в деле о ДТП со смертельным исходом

WomanHit.ru

Стало известно о статусе Анны Большовой в деле об аварии, в результате которой погиб человек. Оказалось, 47-летняя актриса не является подозреваемой.

Большову не признали подозреваемой по делу о смертельном ДТП
Фото: соцсетисоцсети

В октябре прошлого года звезда российских фильмов и сериалов совершила наезд на пешехода. Актриса сама вызвала полицию и скорую помощь, но пострадавшая скончалась, не дождавшись помощи медиков.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, назначены автотехническая и медицинская экспертизы. Однако выяснилось, что Большова до сих пор не признана подозреваемой.

«Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый», — цитирует «Звездач» слова адвоката актрисы Яны Чиж.

Пока идет следствие, Большова продолжает работать. Она участвует в театральных постановках и дает концерты.

Шоу-бизнес,Анна Большова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители