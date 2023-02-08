Большову не признали подозреваемой по делу о смертельном ДТП

Стало известно о статусе Анны Большовой в деле об аварии, в результате которой погиб человек. Оказалось, 47-летняя актриса не является подозреваемой.

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В октябре прошлого года звезда российских фильмов и сериалов совершила наезд на пешехода. Актриса сама вызвала полицию и скорую помощь, но пострадавшая скончалась, не дождавшись помощи медиков.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, назначены автотехническая и медицинская экспертизы. Однако выяснилось, что Большова до сих пор не признана подозреваемой.

«Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый», — цитирует «Звездач» слова адвоката актрисы Яны Чиж.