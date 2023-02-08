Звезда «Кривого зеркала» отправится в зону СВО

«У меня сейчас напрямую идут переговоры с руководством Донбасса: обязательно поеду туда в ближайшее время. Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов, и все мои ребята-артисты готовы», — поделился он.