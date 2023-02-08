Ольга Орлова рассказала о плохом самочувствии после родов

Телеведущая Ольга Орлова впервые после родов обратилась к подписчикам в Instagram. Орлова рассказала о плохом состоянии после рождения дочери. Вместе с тем она заверила, что малышка, напротив, чувствует себя прекрасно.
"Мне все пишут, но я никому не могу ответить, потому что вчера [мне] было совсем тяжеловато. Сегодня тоже, наверное, будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах. Спасибо за внимание! У малышки все хорошо. Она чувствует себя просто прекрасно, а ее маме чуть похуже. Но это временно", - рассказала Орлова.
45-летняя телеведущая родила дочь Анну 6 февраля. Имя отца Орлова держит в секрете. Для певицы этот ребенок стал вторым, у нее также есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.