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12 минут назад

Ольга Орлова рассказала о плохом самочувствии и уколах после родов

Газета.Ru

Телеведущая Ольга Орлова впервые после родов обратилась к подписчикам в Instagram. Орлова рассказала о плохом состоянии после рождения дочери. Вместе с тем она заверила, что малышка, напротив, чувствует себя прекрасно.

Ольга Орлова рассказала о плохом самочувствии после родов
Фото: olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Мне все пишут, но я никому не могу ответить, потому что вчера [мне] было совсем тяжеловато. Сегодня тоже, наверное, будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах. Спасибо за внимание! У малышки все хорошо. Она чувствует себя просто прекрасно, а ее маме чуть похуже. Но это временно", - рассказала Орлова.

45-летняя телеведущая родила дочь Анну 6 февраля. Имя отца Орлова держит в секрете. Для певицы этот ребенок стал вторым, у нее также есть 21-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

Шоу-бизнес,Александр Карманов,Ольга Орлова,
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