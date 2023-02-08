Принца Гарри могут вызвать в суд для дачи показаний против жены

Принца Гарри могут вызывать в суд по иску к его жене Меган Маркл. Сестра герцогини Сассекской Саманта обвинила родственницу в клевете, сокрытии улик и препятствии следствию.
Женщина, увидев интервью Маркл журналистке Опре Уинфри, пришла в ярость. Герцогиня описывала себя как одинокого ребенка, брошенного отцом. Отношения с единокровной сестрой жена принца Гарри и вовсе отрицала.
Саманта решила вступиться за родителя, который, по ее словам, уделял много времени младшей наследнице в детстве. Маркл сама отказалась от общения с ним на несколько лет, сообщила сестра.
Меган Маркл и принц Гарри изначально не придали значения иску. Но суд утвердил претензию и теперь идет подготовка к процессу, пишет Mirror. В рамках расследования Гарри вызовут в суд для дачи показаний против возлюбленной. По некоторым данным, члену королевской семьи придется говорить под присягой, а его свидетельства запишут на видео.