Лолита объяснила свое отношение к браку

Певица Лолита Милявская в беседе с kp.ru заверила, что не собирается замуж за нынешнего избранника.
"А на кой черт мне это надо? (Смеется.) Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем", - заявила артистка.
По словам Лолиты, у нее нет желания "готовить и стирать трусы". Исполнительница утверждает, что после пяти браков не намерена ни с кем официально оформлять отношения.
"На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего", - говорит Лолита.
Ранее Лолита заявила о желании познакомиться с Надей Джабраиловой после шутки юмористки в свой адрес.