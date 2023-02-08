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1 час назад

Лолита заявила, что не намерена выходить замуж за возлюбленного

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская в беседе с kp.ru заверила, что не собирается замуж за нынешнего избранника.

Лолита объяснила свое отношение к браку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"А на кой черт мне это надо? (Смеется.) Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем", - заявила артистка.

По словам Лолиты, у нее нет желания "готовить и стирать трусы". Исполнительница утверждает, что после пяти браков не намерена ни с кем официально оформлять отношения.

"На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего", - говорит Лолита.

Ранее Лолита заявила о желании познакомиться с Надей Джабраиловой после шутки юмористки в свой адрес.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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