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21 минуту назад

Юлия Меньшова извинилась за комплимент Екатерине Андреевой

Елена Прошина

Актриса Юлия Меньшова решила сделать комплимент ведущей новостей Екатерине Андреевой, за который позже пришлось извиняться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Юлии Меньшовой пришлось извиняться перед Екатериной Андреевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меньшова похвалила внешность Андреевой и уточнила, что ведущей новостей исполнился 61 год. Это оказалось ошибкой – сама Андреева утверждает, что ей всего 57.

«Мне тут внезапно прилетело, что я открыла большую тайну... Прошу прощения. Но сути дела это не меняет. 57 лет или 61 – в любом случае я восхищаюсь Катей Андреевой», – исправилась Меньшова.

Ранее диктор советского телевидения Анна Шатилова заявила, что Екатерине Андреевой следует «изменить подачу» и «ставить точку в конце предложения».

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