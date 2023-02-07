Васильева назвала Назарова «озлобленной собачонкой»

Актриса Татьяна Васильева назвала своего коллегу по сцене Дмитрия Назарова «озлобленной собачонкой» из-за его критики СВО. Свое мнение о поведении актера она высказала в программе «Самое время» на Первом канале.
Напомним, что Назаров, выступавший на патриотических концертах и получавший деньги из госбюджета, резко обрушился с критикой в адрес специальной военной операции России на Украине. Громкие высказывания оставили актера без работы в МХТ и съемок в кино и ролей в театрах.
«Если это все, на что он способен, вот сказать так, то это ничего. Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он с экрана не сходит, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось? Это случилось, да» — сказала Назарова.
По ее словам, поддерживать Запад, который объединился против России и «не хочет, чтобы РФ была», является «абсурдом».
«Чем больше это происходит, тем больше я люблю Россию, я люблю, что я россиянка. Если бы мне было поменьше лет, я бы тоже поехала туда. Научили бы, бинтовала, раздавала, может стреляла. Я такая патриотка сейчас», — отметила актриса.
В заключение Васильева сказала всем уехавшим «до свидания», призвав их помалкивать, а если не получается, то «не возвращаться».