Васильева назвала Назарова «озлобленной собачонкой»

«Если это все, на что он способен, вот сказать так, то это ничего. Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что. На что они озлобились? В чем его ущемили? Он с экрана не сходит, его любят. Откуда такая вот неистовая ненависть. За то, что это случилось? Это случилось, да» — сказала Назарова.