Елена Проклова приехала на гастроли с тростью после перелома ноги

Заслуженная артистка России Елена Проклова выйдет на сцену после сложного перелома ноги. Актриса передвигается с тростью и сильно хромает, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Фото: ТАСС ТАСС

Спектакль "РаскольникOFF" с Прокловой в роли Пульхерии Александровны пройдет в Волгограде. На кадрах видеозаписи, появившихся в Сети, заметно, что актрису встретили тепло, подарили ей букет цветов, и она осваивается в комфортном двухкомнатном гостиничном номере в центре Волгограда.

Но нельзя не увидеть, что ходит актриса с трудом. В январе стало известно, что Проклова в Крыму сломала ногу. Долгое время актриса не обращалась к врачам, и продолжала ездить по городам России со спектаклями. В какой-то момент она даже стала появляться на сцене в инвалидной коляске. Лишь когда положение стало совсем серьезным, артистка обратилась к врачам.