Елена Проклова приехала на гастроли с тростью после перелома ноги

Заслуженная артистка России Елена Проклова выйдет на сцену после сложного перелома ноги. Актриса передвигается с тростью и сильно хромает, об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Спектакль "РаскольникOFF" с Прокловой в роли Пульхерии Александровны пройдет в Волгограде. На кадрах видеозаписи, появившихся в Сети, заметно, что актрису встретили тепло, подарили ей букет цветов, и она осваивается в комфортном двухкомнатном гостиничном номере в центре Волгограда.
Но нельзя не увидеть, что ходит актриса с трудом. В январе стало известно, что Проклова в Крыму сломала ногу. Долгое время актриса не обращалась к врачам, и продолжала ездить по городам России со спектаклями. В какой-то момент она даже стала появляться на сцене в инвалидной коляске. Лишь когда положение стало совсем серьезным, артистка обратилась к врачам.
Сама Проклова свое состояние здоровья не комментировала, но ранее она аналогичным образом перенесла инсульт. Артистка не могла отменить спектакли, она выходила на сцену, несмотря на плохое самочувствие. Правда, после этого ей потребовалась долгая реабилитация.