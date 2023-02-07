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1 час назад

Валерия и Пригожин раскрыли секрет долгих отношений

Газета.Ru

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин считают, что главный секрет продолжительных отношений — идти на уступки друг другу. Об этом они заявили в видеоролике, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) невестки певицы Лианы Шульгиной.

Валерия и Пригожин раскрыли секрет долгих отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двустороннее движение. Уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения», — сказал Пригожин.

Его мнение поддержала Валерия: «Мне кажется, если люди готовы взаимно уступать (сегодня — ты, завтра — другой), то пара ощущает себя счастливой».

Звезда и продюсер вместе с 2004 года, совместных детей у них нет. В предыдущих браках у обоих родились трое детей. Пригожин считает наследников жены родными детьми и поддерживает с ними теплые отношения. 6 февраля они большой семьей отметили день рождения бабушки Лианы.

Лиана Шульгина — супруга младшего сына певицы Арсения. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021 года у супругов родилась дочь Селин.

Ранее Валерия призналась, что ее дети не сразу приняли Пригожина в семью.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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