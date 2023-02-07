Ходченкову впервые за долгое время увидели на публике

Актриса Светлана Ходченкова впервые за долгое время вышла в свет. Спустя 10 месяцев отсутствия на публике она появилась на премьере драматической комедии «Я "любила" мужа», в которой сыграла главную роль.
Премьера полнометражного фильма состоялась в столичном кинотеатре «Иллюзион». Ходченкова долгое время не появлялась на публике, ссылаясь на плотный график. Сейчас актриса предстала на красной дорожке в образе total black. Многие сочли его слишком мрачным, прибавляющим Ходченковой годы.
К слову, журналисты предполагали, что за плотным графиком скрывается поездка вслед за Семеном Слепаковым, с которым артистке приписывали роман. На премьере Ходченкова появилась в гордом одиночестве.
Образ, который воплотила Ходченкова в драмеди «Я "любила" мужа», тоже посвящен женщине, которая в силу курьезного случая осталась одна. Точнее, стала вдовой, убив своего неверного мужа. Как описывала свою героиню Светлана Ходченкова, девушка сочетает в себе и грустные и смешные моменты, но, несмотря на панику, она находит в себе силы двигаться вперед.