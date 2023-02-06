В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
18 минут назад

Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Никита Бородкин

Преподаватель по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла тайну худобы исполнительницы Полины Гагариной. В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что певица против строгих диет, но активно занимается спортом.

Раскрыта причина худобы Полины Гагариной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи ведущая Лера Кудрявцева спросила у Андриановой, не беспокоилась ли она касательно худобы ее подопечной. Педагог отметила, что Гагарина против строгих диет и нормально ест, а поддерживать свою фигуру ей удается благодаря тренировкам.

«Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.

Напомним, что ранее обеспокоились из-за сильной худобы Гагариной. Причиной стало фото артистки, на котором она позировала, стоя боком к камере. Поклонники удивились внешнему виду певицы, о чем писали в комментариях под постом, призывая ее «больше кушать».

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители