Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Преподаватель по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла тайну худобы исполнительницы Полины Гагариной. В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что певица против строгих диет, но активно занимается спортом.

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В ходе передачи ведущая Лера Кудрявцева спросила у Андриановой, не беспокоилась ли она касательно худобы ее подопечной. Педагог отметила, что Гагарина против строгих диет и нормально ест, а поддерживать свою фигуру ей удается благодаря тренировкам.

«Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.