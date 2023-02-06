Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Преподаватель по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла тайну худобы исполнительницы Полины Гагариной. В новом выпуске шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что певица против строгих диет, но активно занимается спортом.
В ходе передачи ведущая Лера Кудрявцева спросила у Андриановой, не беспокоилась ли она касательно худобы ее подопечной. Педагог отметила, что Гагарина против строгих диет и нормально ест, а поддерживать свою фигуру ей удается благодаря тренировкам.
«Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.
Напомним, что ранее обеспокоились из-за сильной худобы Гагариной. Причиной стало фото артистки, на котором она позировала, стоя боком к камере. Поклонники удивились внешнему виду певицы, о чем писали в комментариях под постом, призывая ее «больше кушать».