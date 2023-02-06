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1 час назад

В ХМАО перенесены концерты Павла Воли

Газета.Ru

Стендап-концерты комика Павла Воли в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) перенесены. Об этом сообщается на странице нижневартовского Дворца искусств в соцсети «ВКонтакте».

В ХМАО перенесены концерты Павла Воли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Концерт в Нижневартовске состоится в ноябре.

«Концерт Павла Воли переносится с 25 мая на 19 ноября. Билеты, приобретенные ранее, действительны», — рассказали представители площадки.

Воля должен был выступить с концертами в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Ранее Павел Воля сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом для телеканала ТНТ.

«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — признался шоумен.

По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.

Шоу-бизнес,Павел Воля,
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