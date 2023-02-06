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23 минуты назад

Стало известно о заработке Филиппа Киркорова в школьные годы

Lenta.ru

Одноклассник российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Максим Панов рассказал, как артист зарабатывал в школьные годы. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Стало известно о заработке Филиппа Киркорова в школьные годы
Фото: ТАССТАСС

Будущий певец записывал аудиокассеты на магнитофон, а потом продавал их в учебном заведении. По словам одноклассника артиста, стоимость одной кассеты составляла 25 рублей. Панов добавил, что заработанные деньги Киркоров тратил на походы в кинотеатр, а также «инвестировал» их в следующие кассеты.

Одноклассник исполнителя подчеркнул, что до сих пор поддерживает связь с артистом и созванивается с ним. Панов рассказал, что, когда скончался один из их общих знакомых, певец прислал букетов цветов от всего класса.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вновь получил иск на один миллион рублей из-за танца на кресте в рамках своего юбилейного тура.

Шоу-бизнес,Максим Панов,Филипп Киркоров,
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