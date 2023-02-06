Стало известно о заработке Филиппа Киркорова в школьные годы

Одноклассник российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Максим Панов рассказал, как артист зарабатывал в школьные годы. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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Будущий певец записывал аудиокассеты на магнитофон, а потом продавал их в учебном заведении. По словам одноклассника артиста, стоимость одной кассеты составляла 25 рублей. Панов добавил, что заработанные деньги Киркоров тратил на походы в кинотеатр, а также «инвестировал» их в следующие кассеты.

Одноклассник исполнителя подчеркнул, что до сих пор поддерживает связь с артистом и созванивается с ним. Панов рассказал, что, когда скончался один из их общих знакомых, певец прислал букетов цветов от всего класса.