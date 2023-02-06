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22 минуты назад

Волочкова рассказала о "совершенно потрясающих" анализах на фоне слухов о циррозе печени

Газета.Ru

Анастасия Волочкова опубликовала обращение к блогеру Anton S (настоящее имя — Антон Суворкин), который в одном из своих роликов заявил о наличии у балерины цирроза печени. Артистка в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала информацию бредом.

Волочкова рассказала об анализах на фоне слухов о циррозе печени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дорогой Антон, я не знала вас, пока представители моей команды не прислали ролик с вашим бредом, в котором вы рассказываете о моем здоровье. Должна сказать, что тот диагноз, который вы мне поставили, не зная о моих анализах, моем здоровье и обо мне лично <...>. Ваша база не доказательна, результаты моих анализов совершенно потрясающие — и известны только моему доктору и мне», — ответила Волочкова.

Балерина предположила, что блогер не знает, чем привлечь внимание аудитории, поэтому и снял ролик про «пьяное» интервью журналистке Алене Жигаловой.

Блогер Anton S в своем блоге обсуждает скандалы и сплетни, о которых ему рассказывают подписчики. В недавнем выпуске он со ссылкой на источник заявил, что в райдер Волочковой входят две бутылки белого сухого вина и что без него артистка не дает интервью. Он также утверждает, что у Волочковой якобы цирроз печени «третьей стадии».

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Антон Суворкин,Анастасия Волочкова,
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