Волочкова рассказала об анализах на фоне слухов о циррозе печени

«Дорогой Антон, я не знала вас, пока представители моей команды не прислали ролик с вашим бредом, в котором вы рассказываете о моем здоровье. Должна сказать, что тот диагноз, который вы мне поставили, не зная о моих анализах, моем здоровье и обо мне лично <...>. Ваша база не доказательна, результаты моих анализов совершенно потрясающие — и известны только моему доктору и мне», — ответила Волочкова.