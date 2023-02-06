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40 минут назад

Лариса Гузеева матом отреагировала на слухи об эмиграции в Израиль

Газета.Ru

Лариса Гузеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обматерила назвавших ее предательницей и распространяющих слухи об эмиграции телеведущей в Израиль.

Лариса Гузеева матом отреагировала на слухи об эмиграции в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пост посвящается особо придурочным журналюгам. Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала актриса в личном блоге.

Гузеева пошутила, что должна была отпроситься в «письменном виде», чтобы поехать за границу.

«Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю. Разрешения не спросила. Дебилы, ***», — высказалась артистка.

Несколько дней назад Лариса Гузеева рассказала в соцсетях, что вместе с мужем Игорем Бухаровым уехала в Израиль «на недельку».

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,
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