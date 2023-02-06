Игорь Матвиенко раскритиковал патриотические песни "с перегибом"

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в разговоре с «АиФ» раскритиковал патриотические песни «с перегибом».
«Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится. Такие песни выпускаются и сразу же навсегда исчезают. Дело не в количестве патриотических песен, а в том, насколько качественными и честными они являются», — высказался Матвиенко.
По словам композитора, сейчас треки на подобную тематику хорошо получается исполнять только у певца Shaman. Он отдельно выделил его хиты «Встанем» и «Я русский».