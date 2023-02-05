Раскрыты имена наставников нового сезона шоу «Голос»

Стало известно, кто станет наставниками в новом сезоне популярного телешоу «Голос». «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз, выпущенный Первым Каналом, сообщила, что готовить начинающих исполнителей будут такие известные представители шоу-бизнеса как Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Баста. Компанию им составит полуфиналист второго сезона «Голоса» Антон Беляев.
«Голос» - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог «Голос. Дети», с 2018 года – «Голос. 60+».