Бузова удивила поклонников нелепым нарядом

Ольга Бузова выложила в микроблог видеоролик, сделанный во время отдыха в ЮАР. Певица позирует и пританцовывает. На ней – костюм розового цвета, состоящий из топа на бретельках и свободных шортиков с рюшами. Покрой вещей напоминает детскую пижамку, и 37-летняя телеведущая выглядит достаточно странно.

Фото:

Видеоролик вызвал шквал негативных постов на страничке звезды в социально сети, – пишет gazeta.ru. Подписчики указали Ольге, что она нарядилась не по возрасту.

Instagram (организация запрещена в России)*

«Почему мне кажется, что это пижама? Но если и костюм, то ей не идет. Не по возрасту».

Более того, танец Бузовой в розовом костюме вызвал у пользователей интернета ассоциацию с танцами Бритни Спирс.

«Ольга, лучше не надо так танцевать на камеру, а то будешь как Бритни Спирс, а там уже психиатр нужен», - предупредили они телеведущую.

Несколько дней назад Бузова сообщила, что покидает Россию на некоторое время в ожидании съемок в новых проектах. Певица пообещала, что раскроет свое местоположение позже и поделится подробностями поездки.