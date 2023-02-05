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1 час назад

Киркоров озвучил причину поездки за рубеж

Ирина Лебедева

Недавно Филиппа Киркорова увидели в одном из американских ресторанов. Присутствие короля российской поп-музыки в Лас-Вегасе удивило публику, поскольку известно, что США грозили ему санкциями, да и ситуация сейчас не самая лучшая для подобных путешествий.

Киркоров назвал причину поездки в Лас-Вегас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец решил успокоить своих поклонников, и на своей страничке в социальной сети объяснил, почему он оказался в Америке. Он приехал на концерт известной певицы, - информирует ctnews.ru.

«Причина моего приезда – любимая певица Адель», - сообщил Киркоров.

Концерт Адели проходил в казино Caesars Palace. Это место памятно для Филиппа, поскольку. По его словам. после того как он когда-то побывал тут на выступлении Селин Дион, началась его «звездная история».

«Возможно, здесь начнется еще одна моя история», - сказал он.

Как писали СМИ, возможно, в США артист въехал с особой осторожностью, используя свой второй паспорт, выданный в Болгарии. Известно, что в прошлом году в Штатах против поп-короля отечественной эстрады ополчились активисты из числа американских журналистов.

Они потребовали не только лишить звезду водительских прав, но и отобрать у него элитную американскую недвижимость, на которую установлен многомиллионный ценник, а также запретить ему въезд на территорию страны.

Шоу-бизнес,Адель,Филипп Киркоров,
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