Родственники Полищук вновь враждуют из-за наследства

Актриса Любовь Полищук ушла из жизни 16 лет назад. После раздела имущества звезды ее наследники – вдовец художник Сергей Цигаль, сын от первого брака Алексей и дочь Мариэтта враждуют между собой. А недавно скандал вспыхнул с новой силой.

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Как рассказывает 5 Канал, Сергей Цигаль сообщил, что не виделся с пасынком со дня смерти Любови Полищук.

«Я его не видел со дня Любиной смерти и об этом говорить не буду», — заявил Цигаль.

Мариэтта не дает комментариев по теме взаимоотношений с братом, но они не контактируют – Алексей даже не поздравил сестру с премьерой нового фильма.

Ситуация обострилась, когда Макаров объявил о своих правах на квартиру покойной Полищук. Сейчас в этих апартаментах в центре столицы живут Сергей и его молодая супруга. Отчим просто прогнал пасынка.

Напомним, в 2005 году у Любови Полищук обнаружили рак. По одной версии, болезнь могла спровоцировать авария, в которую ранее попала актриса. По другой - смертельный недуг вызвала травма на съемках. Полищук несколько месяцев лечилась в онкоцентрах и терпела страшные боли.