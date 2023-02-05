В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
57 минут назад

Титул "Миссис Вселенная" впервые получила представительница России

ТАСС

Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная - 2022". В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны в воскресенье.

Представительница России впервые получила титул "Миссис Вселенная"
Фото: ВконтактеВконтакте

"Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии", - рассказали в пресс-службе.

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала "Второй вице-миссис Россия - Вселенная", что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", - привели в пресс-службе слова Максимовой.

Шоу-бизнес,Елена Максимова,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители