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20 минут назад

Лолита поделилась опытом самостоятельного ремонта машины

Ирина Лебедева

Лолита Милявская поделилась с поклонниками не самой приятной историей. В то время, когда она находилась в отпуске, кто-то повредил ее автомобиль. Однако певица нашла выход из положения, хотя бы и временный.

Лолита поделилась опытом самостоятельного ремонта машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой-то, скажем так, нехороший человек сильно поцарапал мне машину. В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждение лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!» - рассказала Милявская.

Однако происшествие настроения Лолите не испортило. Она отметила, что перед этим у нее были десять дней полноценного, настоящего отпуска, а такую роскошь она редко себе позволяет, - информируют 7days.ru.

Ранее Милявская рассказала, что однажды вложила практически все свои сбережения в авторский проект «Шоу разведенной женщины». Окупались вложения, по словам певицы, катастрофически долго. Очень долго не было хороших гонораров.

При этом певице необходимо было как-то кормить семью: дочь и маму, а также выплачивать зарплату няне. Приходилось очень много работать.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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