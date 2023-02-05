Лолита поделилась опытом самостоятельного ремонта машины

Лолита Милявская поделилась с поклонниками не самой приятной историей. В то время, когда она находилась в отпуске, кто-то повредил ее автомобиль. Однако певица нашла выход из положения, хотя бы и временный.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Какой-то, скажем так, нехороший человек сильно поцарапал мне машину. В ремонт я не поехала, а по совету соотечественников замазала повреждение лаком для ногтей. Очень рекомендую, девочки, пригодится!» - рассказала Милявская.

Однако происшествие настроения Лолите не испортило. Она отметила, что перед этим у нее были десять дней полноценного, настоящего отпуска, а такую роскошь она редко себе позволяет, - информируют 7days.ru.

Ранее Милявская рассказала, что однажды вложила практически все свои сбережения в авторский проект «Шоу разведенной женщины». Окупались вложения, по словам певицы, катастрофически долго. Очень долго не было хороших гонораров.