Волочкова прокомментировала слухи о смертельной болезни

В социальных сетях появилась информация о том, что Анастасия Волочкова тяжело больна. В интернете распространяется ролик, где некий мужчина сообщает, что у балерины цирроз печени в необратимой стадии.

Сама танцовщица вышла на связь с подписчиками и опровергла данные слухи.

«Я смирилась с тем, что виртуально в моем доме, в моем дворце живет полстраны, потому что я не стесняюсь, показываю красоты моего пространства. …Но один **** пошел еще дальше, он полез, прости господи, в мою кровь. Я не шучу», - возмутилась Анастасия.

По словам Волочковой, она уже через «свою службу безопасности» выяснила, кто явился источником сплетен. Но этот человек находится не в России, и поэтому она пока не может его наказать.

Также эпатажная звезда еще раз подчеркнула, что не принимает близко к сердцу подобные злобные выпады, поскольку уверена, что недоброжелателями движет зависть.

«Мне абсолютно нипочем, что вы говорите, потому что я счастливая женщина, счастливый человек. Красивая, стройная, яркая, сексуальная, и вам просто это невозможно принять, потому что вы все хотите, чтобы у меня была какая-то проблема. Так не у вас ли проблема с головой? Из трущоб там пишите мне королеве во дворец», — заявила Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Life.ru отказалась кодироваться от алкогольной зависимости. В том, что ее интервью с журналисткой Аленой Блин, записанное ранее, было «пьяным», артистку заподозрили зрители передачи.