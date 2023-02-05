Появилось видео финального выступления Медведевой и Федотова на шоу «Ледниковый период»

Первый канал опубликовал видео финального выступления двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и актёра театра и кино Фёдора Федотова на проекте «Ледниковый период». Пара выступает под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну.