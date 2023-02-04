В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
15 минут назад

Возобновились суды по поводу наследства солиста «Иванушек»

Ирина Лебедева

Олегу Яковлеву, скончавшемуся почти шесть лет назад солисту группы «Иванушки», при жизни принадлежали пять квартир, автомобиль, а также деньги и драгоценности. После его смерти по завещанию имущество должно было быть распределено между его университетским другом Романом Радовым и племянницей Татьяной.

Возобновились суды по поводу наследства солиста «Иванушек»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гражданская жена музыканта Александра Куцевол пыталась отсудить что-то из имущества, но закон был на стороне указанных в завещании наследников. Однако недавно стало известно, что она вновь подала в суд на Романа Радова и требовала компенсировать коммунальные платежи, которые она оплачивала в то время, когда жила в квартире Яковлева.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на слова актрисы Татьяны Карматковой, подруги Куцевол, сумма, заявленная к возврату, составляет около 200 тысяч рублей.

В 2017 году стало известно содержание завещания Олега Яковлева. Александре Куцевол, с которой он прожил несколько лет гражданским браком, не досталось ничего.

Шоу-бизнес,Олег Яковлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители