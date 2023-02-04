Возобновились суды по поводу наследства солиста «Иванушек»

Олегу Яковлеву, скончавшемуся почти шесть лет назад солисту группы «Иванушки», при жизни принадлежали пять квартир, автомобиль, а также деньги и драгоценности. После его смерти по завещанию имущество должно было быть распределено между его университетским другом Романом Радовым и племянницей Татьяной.

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Гражданская жена музыканта Александра Куцевол пыталась отсудить что-то из имущества, но закон был на стороне указанных в завещании наследников. Однако недавно стало известно, что она вновь подала в суд на Романа Радова и требовала компенсировать коммунальные платежи, которые она оплачивала в то время, когда жила в квартире Яковлева.

Как сообщает СтарХит со ссылкой на слова актрисы Татьяны Карматковой, подруги Куцевол, сумма, заявленная к возврату, составляет около 200 тысяч рублей.