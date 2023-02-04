Разин сделал странное заявление из Майами

Андрей Разин вышел на связь с подписчиками и продемонстрировал платиновый диск группы «Ласковый май» на своей страничке в социальной сети. Находящийся в Майами продюсер отметил, что у него теперь есть время отвечать на вопросы журналистов, - пишет 5 Канал.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов © РИА Новости / Евгений Биятов

При этом он высказал сожаление, что не все участники легендарного коллектива сейчас живы, - пишет 5 Канал.

«Очень жаль, что некоторые участники, которые на этом диске, у нас не дожили», — сказал Разин.

Ранее продюсер обвинил в социальных сетях шоу Андрея Малахова в желании «оболгать» его. Разин заявил, что команда проекта «выманивала с помощью шантажа, денег и различных обещаний» на программу бывших коллег продюсера по группе "Ласковый май", чтобы дискредитировать его имя и выставить плохим.