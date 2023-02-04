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1 час назад

Разин сделал странное заявление из Майами

Ирина Лебедева

Андрей Разин вышел на связь с подписчиками и продемонстрировал платиновый диск группы «Ласковый май» на своей страничке в социальной сети. Находящийся в Майами продюсер отметил, что у него теперь есть время отвечать на вопросы журналистов, - пишет 5 Канал.

Разин сделал странное заявление из Майами
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов© РИА Новости / Евгений Биятов

При этом он высказал сожаление, что не все участники легендарного коллектива сейчас живы, - пишет 5 Канал.

«Очень жаль, что некоторые участники, которые на этом диске, у нас не дожили», — сказал Разин.

Ранее продюсер обвинил в социальных сетях шоу Андрея Малахова в желании «оболгать» его. Разин заявил, что команда проекта «выманивала с помощью шантажа, денег и различных обещаний» на программу бывших коллег продюсера по группе "Ласковый май", чтобы дискредитировать его имя и выставить плохим.

По мнению Разина, шоу Малахова «довело до смерти» Кузнецова и певца Юрия Шатунова.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Андрей Малахов,
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