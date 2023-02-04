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40 минут назад

Басков назвал «двойными стандартами» включение в санкционный список

Ирина Лебедева

Николай Басков считает, что включение его и других российских звезд властями Канады в новый санкционный список – это не что иное как демонстрация «двойных стандартов Запада». Свои саркастические комментарии по данному поводу он выложил в Телеграм-канале.

Басков назвал «двойными стандартами» включение в санкционный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канада уделила много внимания моей патриотической позиции.

Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил.

Теперь если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии.

Но в целом приятно, что теперь меня знают и в Канаде!», - написал певец.

Ранее россияне назвали лучшими певцами года Газманова, SHAMANа и Баскова.

Шоу-бизнес,ПРОПАГАНДИСТ,Николай Басков,
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