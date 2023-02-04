Басков назвал «двойными стандартами» включение в санкционный список

Николай Басков считает, что включение его и других российских звезд властями Канады в новый санкционный список – это не что иное как демонстрация «двойных стандартов Запада». Свои саркастические комментарии по данному поводу он выложил в Телеграм-канале.
«Канада уделила много внимания моей патриотической позиции.
Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил.
Теперь если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, тебя называют пропагандистом. Двойные стандарты Запада в действии.
Но в целом приятно, что теперь меня знают и в Канаде!», - написал певец.
Ранее россияне назвали лучшими певцами года Газманова, SHAMANа и Баскова.