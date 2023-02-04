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16 минут назад

Поргина объяснила, почему не уходит из «Ленкома»

Ирина Лебедева

Конфликт между Людмилой Поргиной и Марком Варшавером продолжается до сих пор. На днях в татре состоится очередная премьера, где есть эпизодическая роль и для вдовы Караченцова. Но, по ее словам, на сцену ее вряд ли допустят.

Поргина объяснила, почему не уходит из «Ленкома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я получила распределение на эту роль. Но вряд ли вы меня увидите в спектакле. Меня вызывают на репетиции, я прихожу в театр и просто сижу в зале. На сцену выйти мне не дают. Это страшнейшее унижение для артиста. Мне очень обидно за себя. Я заслуженная артистка России, актриса высшей категории. Мне уже 74 года», - возмущается артистка.

Поргина убеждена, что Варшавер сводит с ней личные счеты. Однако из театра она уходить не намерена. Как она говорит, не забывать «Ленком» просил ее ныне покойный муж. Кроме того, она очень хочет играть на сцене – пусть маленькие роли, но со словами.

Свою версию происходящего изложил журналистам «Комсомольской Правды» директор театра Марк Варшавер. Он рассказал, что артистка получает зарплату – 53 тысячи рублей, которую нужно отработать. Но она месяцами сидит на больничном.

«То, что она каждый день приходит на репетиции и сидит в зале – это ложь. На репетиции она не приходит, потому что уже полтора месяца на больничном. Появится в театре и снова берет больничный», - рассказал руководитель «Ленкома».

Более серьезных ролей предлагать Поргиной он не намерен.

«35 лет она не выходила на сцену. О каких «ролях со словами» может быть речь? Она профнепригодна!»

Ранее стало известно, что Людмила Поргина попала в больницу из-за приступа подагры. По ее словам, из-за болезни у нее посинели руки. При этом она добавила, что врачи очень хорошо к ней относятся, а после новостей о госпитализации ей многие позвонили, чтобы справиться о здоровье.

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