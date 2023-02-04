Николаев сообщил поклонникам дату своего возвращения на сцену

Стало известно, что Игоря Николаева перевели из операционного блока в обычную палату после того, как ему провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты. В микроблоге певец обратился к поклонникам со словами о том, что слухи о его критическом состоянии не соответствуют действительности, и вскоре он уже вернется домой.

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И, более того, он разместил информацию о графике его выступлений в рамках гастрольного тура. Первые концерты начинаются уже в марте месяце, - информирует teleprogramma.pro.

Его супруга Юлия Проскурякова на своей страничке в социальной сети также подтвердила, что надеется на скорую выписку мужа из больницы.

У певца Игоря Николаева, который на днях перенес второй инфаркт, обнаружились долги на сумму в размере более десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.