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34 минуты назад

Николаев сообщил поклонникам, что в марте выйдет на сцену

Ирина Лебедева

Стало известно, что Игоря Николаева перевели из операционного блока в обычную палату после того, как ему провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты. В микроблоге певец обратился к поклонникам со словами о том, что слухи о его критическом состоянии не соответствуют действительности, и вскоре он уже вернется домой.

Николаев сообщил поклонникам дату своего возвращения на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И, более того, он разместил информацию о графике его выступлений в рамках гастрольного тура. Первые концерты начинаются уже в марте месяце, - информирует teleprogramma.pro.

У пережившего второй инфаркт Николаева обнаружились долги

Его супруга Юлия Проскурякова на своей страничке в социальной сети также подтвердила, что надеется на скорую выписку мужа из больницы.

У певца Игоря Николаева, который на днях перенес второй инфаркт, обнаружились долги на сумму в размере более десяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Согласно им, два долга висят на Николаеве еще с 7 октября 2020 года. Ими оказались штрафы от ГИБДД на общую сумму в две тысячи рублей. Кроме того, 63-летний певец не погасил задолженность по исполнительному делу об административном правонарушении от 13 мая 2022 года в размере 8649 рублей.

Шоу-бизнес,Юлий Проскуряков,Игорь Николаев,ФССП России,ГИБДД,
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